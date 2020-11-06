Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев стал бронзовым призёром международного турнира
Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев (Селим Яшар), выступающий за сборную Турции по вольной борьбе, стал бронзовым призёром международного турнира «Мемориал Вацлава Циолковски — 2020» в Варшаве.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Калой Картоев выступал в весовой категории до 86 кг. В первом круге он уступил представителю Турции со счётом 5:6. Вторая схватка — победа над представителем Польши — 10:0. Третья схватка — победа над представителем Франции — 4:2. ️
В схватке за бронзовую медаль ингушский борец одержал победу над представителем Латвии со счётом 3:2.