Борьба

Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев стал бронзовым призёром международного турнира

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Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев (Селим Яшар), выступающий за сборную Турции по вольной борьбе, стал бронзовым призёром международного турнира «Мемориал Вацлава Циолковски — 2020» в Варшаве.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Калой Картоев выступал в весовой категории до 86 кг. В первом круге он уступил представителю Турции со счётом 5:6. Вторая схватка — победа над представителем Польши — 10:0. Третья схватка — победа над представителем Франции — 4:2. ️

В схватке за бронзовую медаль ингушский борец одержал победу над представителем Латвии со счётом 3:2.

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