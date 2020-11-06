Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев стал бронзовым призёром международного турнира

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Калой Картоев выступал в весовой категории до 86 кг. В первом круге он уступил представителю Турции со счётом 5:6. Вторая схватка — победа над представителем Польши — 10:0. Третья схватка — победа над представителем Франции — 4:2. ️

В схватке за бронзовую медаль ингушский борец одержал победу над представителем Латвии со счётом 3:2.