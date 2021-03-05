Греко-римская борьба

Ингушский борец Муса Евлоев стал победителем рейтингового турнира в Италии

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Ингушский борец Муса Евлоев стал победителем проходящего в Риме рейтингового турнира UWW «Маттео Пелликоне» по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финальной схватке двукратный чемпион мира 27-летний спортсмен оказался сильнее представителя Венгрии (8:0), сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Как сообщалось ранее, отличие соревнований, проходящих в Италии 4-7 марта этого года, в том, что здесь не разыгрываются олимпийские лицензии, а набирается рейтинг для посева на основных стартах.

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