Ингушский борец Муса Евлоев стал победителем рейтингового турнира в Италии

В финальной схватке двукратный чемпион мира 27-летний спортсмен оказался сильнее представителя Венгрии (8:0), сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Как сообщалось ранее, отличие соревнований, проходящих в Италии 4-7 марта этого года, в том, что здесь не разыгрываются олимпийские лицензии, а набирается рейтинг для посева на основных стартах.