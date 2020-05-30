Почетное звание

Ингушский борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Малгобека

0
Магомед Мусаев

Борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Города воинской славы Малгобека, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Решение о присвоении спортсмену такого звания принято на заседании депутатов городского совета.

Уроженец Малгобека, российский и киргизский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Магомед Мусаев серебряный призер Азиатских игр, чемпион и многократный призер чемпионатов Азии, представлял Киргизию на двух олимпиадах.

В настоящее время прославленный спортсмен — советник министра спорта Ингушетии, вице-президент федерации спортивной борьбы республики, возглавялет спортивный клуб «Кушт».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии снят режим КТО после нейтрализации двух боевиков в Сунже
Ликвидированные в ходе спецоперации в Ингушетии — местные жители
Минспорта Ингушетии разработало план поэтапного снятия ограничительных мер в сфере физической культуры и спорта
Спецбортом из Москвы в Ингушетию доставлено оборудование и партия средств защиты от Covid-19
В Ингушетии в хозяйственной постройке заблокированы двое боевиков
В городе Сунжа Ингушетии введен режим контртеррористической операции
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок

Главное

Яндекс.Метрика

 