Ингушский борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Малгобека

Решение о присвоении спортсмену такого звания принято на заседании депутатов городского совета.

Уроженец Малгобека, российский и киргизский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Магомед Мусаев серебряный призер Азиатских игр, чемпион и многократный призер чемпионатов Азии, представлял Киргизию на двух олимпиадах.

В настоящее время прославленный спортсмен — советник министра спорта Ингушетии, вице-президент федерации спортивной борьбы республики, возглавялет спортивный клуб «Кушт».