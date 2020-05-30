Ингушский борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Малгобека
Борец Магомед Мусаев стал почетным гражданином Города воинской славы Малгобека, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
Решение о присвоении спортсмену такого звания принято на заседании депутатов городского совета.
Уроженец Малгобека, российский и киргизский борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта Магомед Мусаев серебряный призер Азиатских игр, чемпион и многократный призер чемпионатов Азии, представлял Киргизию на двух олимпиадах.
В настоящее время прославленный спортсмен — советник министра спорта Ингушетии, вице-президент федерации спортивной борьбы республики, возглавялет спортивный клуб «Кушт».