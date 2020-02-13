Ингушский борец классического стиля Ислам Опиев завершил своё выступление на взрослом чемпионате Европы в Италии

В первой схватке Ислам одержал победу над представителем Грузии — 3:1. В 1/8 финала — победа над представителем Польши (3:2). В схватке за выход в полуфинал Ислам Опиев, к сожалению, проиграл представителю Венгрии Золтану Леваи (1:8), который в итоге дошёл до финала.

Как отметил интернет-ресурс «Ингушспорт», в любом случае это очень хороший опыт. Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2020 проходит в Риме (Италия).