Борьба

Ингушский борец классического стиля Ислам Опиев завершил своё выступление на взрослом чемпионате Европы в Италии

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Первый взрослый чемпионат Европы по греко-римской борьбе для ингушского борца Ислама Опиева завершился на стадии 1/4 финала.

В первой схватке Ислам одержал победу над представителем Грузии — 3:1. В 1/8 финала — победа над представителем Польши (3:2). В схватке за выход в полуфинал Ислам Опиев, к сожалению, проиграл представителю Венгрии Золтану Леваи (1:8), который в итоге дошёл до финала.

Как отметил интернет-ресурс «Ингушспорт», в любом случае это очень хороший опыт. Напомним, чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2020 проходит в Риме (Италия).

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