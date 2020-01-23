Ингушский борец классического стиля Ислам Опиев выступит на чемпионате Европы в Риме

Чемпионат России проходил в Новосибирске с 16 по 19 января. Европейское первенство пройдет c 10 по 16 февраля в Риме.

«В чемпионате Европы примут участие все чемпионы России, кроме весовых категорий до 77, 87 и 130 кг. В категории 77 кг Роман Власов будет готовиться к первому олимпийскому лицензионному турниру. В случае форс-мажорной ситуации Власова будет страховать Александр Чехиркин (чемпион России в этой весовой категории), а подающий надежды Ислам Опиев будет бороться на чемпионате Европы. Ему надо бороться и бороться», — сказал Когуашвили.

На чемпионате Европы также выступят Виталий Кабалоев (до 55 кг), Жамболат Локьяев (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Шамиль Ожаев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг), Александр Головин (до 97 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). Опиев, Комаров и Гедехаури выступали в финале своих весовых категорий.

Ближайший квалификационный олимпийский турнир в Европе пройдет в Будапеште с 19 по 22 февраля.