Единоборства

Ингушский борец классического стиля Бекхан Оздоев завоевал «серебро» чемпионата России

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Борец греко-римского стиля Бекхан Оздоев, представляющий спортивный клуб «Ади Ахмад», стал серебряным призёром предолимпийского чемпионата России по греко-римской борьбе.

Ингушский спортсмен в весе до 87 кг в полуфинале оказался сильнее представителя Санкт-Петербурга Александра Комарова (6:1), а схватку за «золото» уступил Миладу Алирзаеву из Дагестана.

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев прокомментировал пресс-службе регионального Минспорта выступление Оздоева.

«Мы наблюдали красивую и бескомпромиссную борьбу Бекхана Оздоева. В первый день он очень хорошо отборолся, как говорится, выложился по полной. В полуфинальной встрече он победил фаворита в этом весе, петербуржца Александра Комарова. Я надеялся, что Алирзаева поставят в партер, и это будет в пользу Бекхана, но этого не случилось.
«Серебро» чемпионата России — это достойный результат, поэтому Бекхану совсем не стоит унывать, после такого продолжительного перерыва он в отличной форме и не должен ни в коем случае останавливаться, мы хорошо знаем, его волевой характер и стремление к победе.
Хотелось бы сказать, что еще пять представителей спортклуба «Ади Ахмад» принимали участие в чемпионате России, но, к сожалению, не попали в тройку лидеров, отмечу Мухаммада Евлоева и Амирхана Цечоева, которые начали борьбу довольно-таки уверенно, но уступили. Считаю это неким серьезным стартом для молодых ребят, которые совсем недавно перешли во взрослую категорию», - рассказал Белхороев.

Напомним, что соревнования проходили в Ростове-на-Дону с 17 по 22 января.

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