Бокс

Ингушский боксёр Рашид Кодзоев выступит на международном турнире Cold Wars 2 в Минске

0

Ингушский боксер Рашид Кодзоев (7-0-0) примет участие в поединке на вечере профессионального бокса серии Cоld Wars в Минске.

Любители профессионального бокса смогут наблюдать противостояние опытного Рашида Кодзоева против венгра Томаша Лоди (20-13).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, турнир пройдет в Falcon Club в Минске, Белоруссия, 30 октября 2020 года в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция на канале «Матч! Боец» и «Матч! Планета» и Fite TV.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мы против террора»
В Малгобекском районе прошло мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий
В Ингушетии определили победителей детского конкурса по сбору макулатуры
Малгобекские школьники провели акции «Надень маску — защити себя от Covid-19» и «Внимание, дети!»
Ингушскому спортсмену Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса
Ингушский пауэрлифтер Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы
Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта
Илез Хашагульгов стал вторым на Всероссийском турнире по грэпплингу «Пять звёзд»
Ингушские спортсмены привезли пять медалей с межрегиональных соревнований по боксу в Ачхой-Мартане
Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира
Житель Ингушетии, пытавшийся вскрыть банкомат, обвиняется в повреждении имущества

Главное

Яндекс.Метрика

 