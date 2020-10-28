Ингушский боксёр Рашид Кодзоев выступит на международном турнире Cold Wars 2 в Минске

Любители профессионального бокса смогут наблюдать противостояние опытного Рашида Кодзоева против венгра Томаша Лоди (20-13).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, турнир пройдет в Falcon Club в Минске, Белоруссия, 30 октября 2020 года в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция на канале «Матч! Боец» и «Матч! Планета» и Fite TV.