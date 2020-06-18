Ингушский боксёр Рашид Кодзоев будет оспаривать титул чемпиона России среди профессионалов в тяжёлом весе

Соревнования пройдут в Москве, сообщает интернет-ресурс «Ингушспорт», и обещают быть зрелищными. Трансляция пройдёт на канале «Матч Боец». Начало в 18:00.

Напомним, что на данном турнире в «восьмёрке сильнейших» среди супертяжеловесов выступит ещё один ингушский боксёр, проживающий в Иркутске, Курейш Сагов (3-0-0).