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Ингушский боксёр Рашид Кодзоев будет оспаривать титул чемпиона России среди профессионалов в тяжёлом весе

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В рамках турнира по профессиональному боксу Гран-при «Knockout Kings Trophy» 25 июня запланирован бой за титул чемпиона России среди профессионалов в тяжёлом весе между ингушским спортсменом Рашидом Кодзоевым (7-0-0) и Денисом Царюком (12-2-0).

Соревнования пройдут в Москве, сообщает интернет-ресурс «Ингушспорт», и обещают быть зрелищными. Трансляция пройдёт на канале «Матч Боец». Начало в 18:00.

Напомним, что на данном турнире в «восьмёрке сильнейших» среди супертяжеловесов выступит ещё один ингушский боксёр, проживающий в Иркутске, Курейш Сагов (3-0-0).

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