Бокс

Ингушский боксёр-профессионал Альберт Хамхоев выйдет сегодня на ринг против украинца Виктора Плотникова

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Альберт Хамхоев (слева)

Ингушский боксёр-профессионал Альберт Хамхоев (2-0-0) прошёл официальную процедуру взвешивания и уже сегодня, 28 февраля, выйдет на ринг против украинского боксёра Виктора Плотникова (33-7-0).

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», этот поединок станет со-главным событием вечера профессионального бокса.

Напомним, турнир «Короли нокаутов — II» проходит в Северной столице — Санкт-Петербурге.

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