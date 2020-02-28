Ингушский боксёр-профессионал Альберт Хамхоев выйдет сегодня на ринг против украинца Виктора Плотникова
Ингушский боксёр-профессионал Альберт Хамхоев (2-0-0) прошёл официальную процедуру взвешивания и уже сегодня, 28 февраля, выйдет на ринг против украинского боксёра Виктора Плотникова (33-7-0).
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», этот поединок станет со-главным событием вечера профессионального бокса.
Напомним, турнир «Короли нокаутов — II» проходит в Северной столице — Санкт-Петербурге.