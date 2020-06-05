Бокс

Ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов выступит в Москве 26 июня

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В конце этого месяца, 26 июня, в Москве пройдёт турнир по профессиональному боксу «Knockout Kings Trophy», на котором выступит ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов (3-0-0).

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», формат данного турнира заключается в том, что восемь тяжеловесов оспорят между собой Кубок победителя. Чтобы завоевать трофей, придётся за один вечер одержать победу в трёх поединках подряд.

Трансляция, по предварительным данным, будет идти на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

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