Ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов выступит в Москве 26 июня
В конце этого месяца, 26 июня, в Москве пройдёт турнир по профессиональному боксу «Knockout Kings Trophy», на котором выступит ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов (3-0-0).
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», формат данного турнира заключается в том, что восемь тяжеловесов оспорят между собой Кубок победителя. Чтобы завоевать трофей, придётся за один вечер одержать победу в трёх поединках подряд.
Трансляция, по предварительным данным, будет идти на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».