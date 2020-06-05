Ингушский боксёр из Иркутска Курейш Сагов выступит в Москве 26 июня

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», формат данного турнира заключается в том, что восемь тяжеловесов оспорят между собой Кубок победителя. Чтобы завоевать трофей, придётся за один вечер одержать победу в трёх поединках подряд.

Трансляция, по предварительным данным, будет идти на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».