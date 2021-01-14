Ингушский боксёр Али Измайлов вошёл в ТОП-15 лучших боксёров полутяжёлого веса по версии IBF

IBF — одна из ведущих боксёрских организаций, наряду с WBC, WBO и WBA. Как стало известно, менеджер Хусейн Бузуртанов рассматривает возможность проведения титульного боя для Али Измайлова ориентировочно в конце марта текущего года.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», точная дата и место проведения боя будут известны по мере договорённости с будущим соперником и исходя из сложившейся ситуации в мире.