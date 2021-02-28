Ингушский боксер уступил «золото» старшему земляку без боя
В городе Шебекино завершился 53-й чемпионат Белгородской области по боксу, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.
Финал в весовой категории до 64 кг получился «ингушским». Иса Богатырев и Магомед Тимурзиев должны были провести поединок за «золото», но бой не состоялся. Тимурзиев уступил старшему земляку, ограничившись серебряной медалью.
В соревнованиях принимали участие 132 боксера, победители в своих весовых категориях поедут на боксерские чемпионаты ЦФО.