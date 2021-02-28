Ингушский боксер уступил «золото» старшему земляку без боя

Финал в весовой категории до 64 кг получился «ингушским». Иса Богатырев и Магомед Тимурзиев должны были провести поединок за «золото», но бой не состоялся. Тимурзиев уступил старшему земляку, ограничившись серебряной медалью.

В соревнованиях принимали участие 132 боксера, победители в своих весовых категориях поедут на боксерские чемпионаты ЦФО.