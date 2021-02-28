Бокс

Ингушский боксер уступил «золото» старшему земляку без боя

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В городе Шебекино завершился 53-й чемпионат Белгородской области по боксу, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Финал в весовой категории до 64 кг получился «ингушским». Иса Богатырев и Магомед Тимурзиев должны были провести поединок за «золото», но бой не состоялся. Тимурзиев уступил старшему земляку, ограничившись серебряной медалью.

В соревнованиях принимали участие 132 боксера, победители в своих весовых категориях поедут на боксерские чемпионаты ЦФО.

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