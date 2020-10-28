Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира

Турнир проходил в городе Тольятти в рамках чемпионата Центрального совета ФСО «Россия». Ингушский спортсмен провел три успешных боя, завоевав бронзовую медаль и путёвку на чемпионат России, который пройдёт в конце ноября в Оренбурге.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, на чемпионате страны Баркинхоев представит Москву. Тренируется ингушский спортсмен под руководством тренера Вахи Баркинхоева.