Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира
Мастер спорта России по боксу из Ингушетии Ислам Баркинхоев стал бронзовым призёром в весовой категории до 69 кг на XXIV турнире по боксу памяти мастеров спорта СССР братьев Герасимовых.
Турнир проходил в городе Тольятти в рамках чемпионата Центрального совета ФСО «Россия». Ингушский спортсмен провел три успешных боя, завоевав бронзовую медаль и путёвку на чемпионат России, который пройдёт в конце ноября в Оренбурге.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, на чемпионате страны Баркинхоев представит Москву. Тренируется ингушский спортсмен под руководством тренера Вахи Баркинхоева.