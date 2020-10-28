Бокс

Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира

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Мастер спорта России по боксу из Ингушетии Ислам Баркинхоев стал бронзовым призёром в весовой категории до 69 кг на XXIV турнире по боксу памяти мастеров спорта СССР братьев Герасимовых.

Турнир проходил в городе Тольятти в рамках чемпионата Центрального совета ФСО «Россия». Ингушский спортсмен провел три успешных боя, завоевав бронзовую медаль и путёвку на чемпионат России, который пройдёт в конце ноября в Оренбурге.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, на чемпионате страны Баркинхоев представит Москву. Тренируется ингушский спортсмен под руководством тренера Вахи Баркинхоева.

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