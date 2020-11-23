Ингушский боксер Ибрагим Торкоев стал победителем всероссийских соревнований в Казани

Участие в соревнованиях приняли более 260 спортсменов из 34 регионов страны. Ибрагим Торкоев стал победителем в весовой категории до 60 кг, в которой на данных соревнованиях конкурировало 28 спортсменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Торкоев провел пять боев, в финале он одолел Иордана Ахмадова из Дагестана. Эта победа позволила 17-летнему ингушскому боксеру выполнить норматив мастера спорта России.

Тренируется Торкоев под руководством Або Дорсигова, Герихана Мальсагова, Магомеда Погорова и Рустама Брондукова.