Бокс

Ингушский боксер Ибрагим Торкоев стал победителем всероссийских соревнований в Казани

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Ингушский спортсмен Ибрагим Торкоев успешно выступил на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Хаматова в Казани.

Участие в соревнованиях приняли более 260 спортсменов из 34 регионов страны. Ибрагим Торкоев стал победителем в весовой категории до 60 кг, в которой на данных соревнованиях конкурировало 28 спортсменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Торкоев провел пять боев, в финале он одолел Иордана Ахмадова из Дагестана. Эта победа позволила 17-летнему ингушскому боксеру выполнить норматив мастера спорта России.

Тренируется Торкоев под руководством Або Дорсигова, Герихана Мальсагова, Магомеда Погорова и Рустама Брондукова.

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