Ингушский боксер Дени Хамхоев взял «золото» на международном турнире «Domes kauss»
Очередное золото на одном из крупнейших международных турниров «Domes kauss» в латвийском городе Даугавпилс завоевал ингушский боксер Дени Хамхоев.
Турнир собрал лучших мастеров кожаной перчатки из России, Чехии, Белоруссии, Испании, Латвии и других стран. Хамхоев стал лучшим в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.
Напомним, Дени Хамхоев родился в США, сейчас живет в Риге, боксом занимается более шести лет.