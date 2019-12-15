Бокс

Ингушский боксер Дени Хамхоев взял «золото» на международном турнире «Domes kauss»

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Очередное золото на одном из крупнейших международных турниров «Domes kauss» в латвийском городе Даугавпилс завоевал ингушский боксер Дени Хамхоев.

Турнир собрал лучших мастеров кожаной перчатки из России, Чехии, Белоруссии, Испании, Латвии и других стран. Хамхоев стал лучшим в весовой категории до 70 кг, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Напомним, Дени Хамхоев родился в США, сейчас живет в Риге, боксом занимается более шести лет.

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