Бокс

Ингушский боксер Альтемиров представит на новогоднем турнире в Сочи команду Трояновского

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Сегодня, 2 января, в Сочи стартует новогодний турнир по боксу. Четыре команды боксеров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» выяснят, кто из них лучше готов к 2021 году. Среди лучших боксеров страны и житель Ингушетии Илез Альтемиров, выступающий в весе свыше 91 кг. Он представляет команду чемпиона мира по боксу Эдуарда Трояновского.

Как сообщила газета «Ингушетия» пресс-секретарь федерации бокса России Зара Логинова, всего на турнир заявлены 40 спортсменов из 15 регионов, причем у каждой команды есть свои запасные. География участников — от Калининграда до Нижневартовска. Среди заявленных спортсменов — призеры и победители Всероссийских турниров, а также чемпионатов России по боксу разных лет.

Наставниками команд стали знаменитые российские боксеры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский. В первый вечер, 2 января, зрителей ждут поединки между командами Ибрагимова и Гассиева.

Отметим, что каждая команда проводит по одному матчу в день — пять боев по четыре раунда. Победа дает 2 очка, поражение — 1 очко. По итогам кругового турнира определяются две лучших команды, которые участвуют в финале 8 января. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей.

Вести прямые трансляции из арены в Красной Поляне будут известная телеведущая Мария Орзул и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.

Турнир пройдет на территории концертно-развлекательной площадки «WOW ARENA» со 2 по 8 января. Начало боев — в 19:30 по московскому времени на телеканале «Матч ТВ».

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