Ингушский богатырь Муса Евлоев выиграл золотую медаль на Кубке мира

«Спортсмен состязался в весовой категории до 97 кг и в финале со счетом 3:0 победил венгра Алекса Шоке», — сказал представитель пресс-службы.

Муса Евлоев —двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков мира, а также Заслуженный мастер спорта России.