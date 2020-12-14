Греко-римская борьба

Ингушский богатырь Муса Евлоев выиграл золотую медаль на Кубке мира

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Муса Евлоев стал победителем индивидуального Кубка мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского Минспорта.

«Спортсмен состязался в весовой категории до 97 кг и в финале со счетом 3:0 победил венгра Алекса Шоке», — сказал представитель пресс-службы.

Муса Евлоев —двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков мира, а также Заслуженный мастер спорта России.

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