Ингушский богатырь Муса Евлоев выиграл золотую медаль на Кубке мира
Муса Евлоев стал победителем индивидуального Кубка мира по греко-римской борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского Минспорта.
«Спортсмен состязался в весовой категории до 97 кг и в финале со счетом 3:0 победил венгра Алекса Шоке», — сказал представитель пресс-службы.
Муса Евлоев —двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, чемпион Европы, обладатель Кубков Европейских наций, обладатель Кубков мира, а также Заслуженный мастер спорта России.