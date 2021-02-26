Единоборства

Ингушский боец смешанных единоборств Абубакар Местоев проведёт свой очередной поединок на турнире в Москве

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Ингушский боец смешанных единоборств Абубакар Местоев проведёт свой очередной поединок.

Сегодня, 26 февраля, в Москве пройдёт Международный турнир по смешанным боевым единоборствам ACA 118. Накануне прошла официальная процедура взвешивания соперников.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в рамках данного турнира Абубакар Местоев (8-1-0) встретится с представителем Украины Самвелом Варданяном (4-0-0).

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