Ингушский боец смешанных единоборств Абубакар Местоев проведёт свой очередной поединок на турнире в Москве

Сегодня, 26 февраля, в Москве пройдёт Международный турнир по смешанным боевым единоборствам ACA 118. Накануне прошла официальная процедура взвешивания соперников.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в рамках данного турнира Абубакар Местоев (8-1-0) встретится с представителем Украины Самвелом Варданяном (4-0-0).