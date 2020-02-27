ДТП

Ингушский боец ММА Мовсар Евлоев попал в ДТП в Таиланде

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Мовсар Евлоев

Боец смешанного стиля из Ингушетии Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде по дороге на утреннюю тренировку. В результате ДТП спортсмен получил травмы, его госпитализировали в ближайшее медучреждение, сообщили газете «Ингушетия» в команде спортсмена.

«Он выезжал на своем мопеде на утреннюю тренировку, когда в него врезалась машина. После консультаций с UFC было принято решение отменить следующий бой», — сказал собеседник газеты.

Напомним, что Евлоев на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта должен был провести бой против дебютанта Джамала Эммерса. В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в ММА и ни одного поражения.

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