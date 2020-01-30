Ингушский библиотекарь Тамара Муталиева отмечена благодарностью за проведение в республике олимпиады «Символы России»

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Руководитель центра детского и юношеского чтения Национальной библиотеки Ингушетии Тамара Муталиева отмечена благодарностью директора Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной за активное участие в проведении олимпиады Всероссийского проекта «Символы России».

«Следует отметить, что Тамара Муталиева всегда с энтузиазмом и творчески подходит к участию в различных проектах, в том числе и проектах Национальной библиотеки Ингушетии», — сказала руководитель учреждения Радима Газдиева.

По ее словам, большой профессиональный опыт, накопленный Муталиевой в работе с детьми и подростками, позволил ей возглавить центр детского и юношеского чтения, созданный в библиотеке в начале 2019 года.

«За прошедший год Тамара Муталиева так организовала работу вверенной ей новой структурной единицы, что добилась хороших результатов в ее развитии. Мы поздравляем коллегу с тем, что ее работа в рамках проекта «Символы России» не осталась незамеченной, и признательны за это руководству РДГБ. Верим, что у нашей Тамары есть большой потенциал для достижения высоких профессиональных результатов в библиотечном деле», — отметила Радима Газдиева.

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