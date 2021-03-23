Греко-римская борьба

Ингушский атлет завоевал путевку на первенство России

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Накануне в столице Карачаево-Черкесии завершилось первенство Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей.

В весовой категории 85 кг серебряную медаль в Черкесске завоевал воспитанник многофункционального спорткомплекса сельского поселения Нестеровское Магомед Бузуртанов, сообщил газете «Ингушетия» представитель ФОК.

«Подопечный тренера Зелимхана Евлоева заслужил право выступать на первенстве России среди юношей. Соревнования пройдут с 13 по 17 апреля в Уфе, столице Республики Башкортостан», — сказал собеседник издания.

Сейчас атлет активно готовится к соревнованиям, совершенствует спортивное мастерство и оттачивает освоенные в стенах многофункционального комплекса борцовские навыки.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в феврале команда борцов физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Нестеровское стала лидером по количеству призовых мест на первенстве республики по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Тем самым Ребята завоевали путевку на первенство Северо-Кавказского федерального округа.

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