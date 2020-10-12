Армрестлинг

Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал чемпионом Всероссийского турнира в Санкт-Петербурге

0

Ингушский спортсмен Адам Баркинхоев стал чемпионом Всероссийского турнира по армрестлингу «Кубок Балтики» в Санкт-Петербурге.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, в борьбе за звание сильнейших рукоборцев состязались более 100 спортсменов из 34 регионов России. Турнир прошел с 8 по 11 октября в конгресс-холле отеля «Азимут».

Адам Баркинхоев является действующим чемпионом России по армрестлингу. Тренируется спортсмен под руководством Хусейна Котиева и Ибрагима Тимурзиева.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
Расчет минимального размера оплаты труда будет осуществляться по новым правилам
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на лучший этнографический пост в соцсетях
Журналисты и блогеры протестировали в горной Ингушетии обновленные внедорожники Nissan
Жителей Ингушетии приглашают освоить цифровую грамотность на новом образовательном портале «Учеба. онлайн»
Замдиректора ингушского музея ИЗО представила республику на научно-практическом семинаре в Санкт-Петербурге
В Ингушетии прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе
Тысячи жителей и гостей Ингушетии увидели изделия из рыбьей кожи, ковры ручной работы на выставках в честь юбилея единения с Россией
В Российской Федерации отменяется ряд мер социальной поддержки, введённых на период распространения коронавирусной инфекции
Власти Карабулака инициировали строительство отстойника для центрального городского пруда
В Ингушетии издан первый том Книги Памяти

Главное

Яндекс.Метрика

 