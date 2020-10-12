Ингушский армрестлер Адам Баркинхоев стал чемпионом Всероссийского турнира в Санкт-Петербурге

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, в борьбе за звание сильнейших рукоборцев состязались более 100 спортсменов из 34 регионов России. Турнир прошел с 8 по 11 октября в конгресс-холле отеля «Азимут».

Адам Баркинхоев является действующим чемпионом России по армрестлингу. Тренируется спортсмен под руководством Хусейна Котиева и Ибрагима Тимурзиева.