Фестиваль

Ингушский ансамбль «Сунжа» примет участие в межрегиональном фестивале-конкурсе традиционной культуры «Истоки»

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Хореографический ансамбль «Сунжа» примет участие в межрегиональном фестивале-конкурсе традиционной культуры «Истоки», который состоится 4-5 декабря 2020 года в городе Калуге в онлайн-формате, сообщил художественный руководитель коллектива Умар Гулиев.

Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса выступают Министерство культуры Российской Федерации, Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Калужской области, Дом народного творчества и кино «Центральный».

Организаторы мероприятия приглашают и другие хореографические и вокальные ансамбли Ингушетии принять участие в фестивале-конкурсе. Для этого необходимо до 22 ноября 2020 года в адрес оргкомитета направить заявку-анкету по установленной форме, видеозапись конкурсных выступлений, творческую характеристику коллектива, 2-3 фотографии в формате jpeg (разрешением не менее 1920×1200) на электронный адрес: tvorchestvo@dntik. ru.

Репертуар должен быть основан на традиционном песенном и хореографическом материале региона, который представляет конкурсант, и соответствовать творческим и возрастным возможностям участников. Использование авторских произведений не допускается.

Результаты будут опубликованы 5 декабря 2020 года на сайте Дома народного творчества и кино «Центральный», а также в социальных сетях организации: «Инстаграм», «Одноклассники», «Фейсбук». Справки по телефонам: 8(4842) 22-66-09, 8(4842) 22-65-80.

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