Ингушский ансамбль «Сийг» представил на фестиваль «Истоки» свои лучшие хореографические композиции
Детский хореографический ансамбль «Сийг» Дома культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района примет участие в межрегиональном фестивале-конкурсе традиционной культуры «Истоки», который состоится в Калуге в онлайн-формате, сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев.
Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса выступают Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Калужской области и Дом народного творчества и кино «Центральный».
Лауреат и победитель многих республиканских, международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, обладатель шести Гран-при, ансамбль «Сийг» представил на суд жюри свои лучшие хореографические композиции, отражающие национальные традиции родного края.