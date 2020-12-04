Ингушский ансамбль «Сийг» представил на фестиваль «Истоки» свои лучшие хореографические композиции

Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса выступают Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Калужской области и Дом народного творчества и кино «Центральный».

Лауреат и победитель многих республиканских, международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, обладатель шести Гран-при, ансамбль «Сийг» представил на суд жюри свои лучшие хореографические композиции, отражающие национальные традиции родного края.