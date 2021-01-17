В фестивале приняли участие более 350 коллективов со всех уголков России, представив на суд жюри свыше 700 номеров. Юные горяночки ансамбля «Сийг» выступили в народной номинации в смешанной категории, представив «Девичий танец», и по итогам судейских решений стали обладателями Гран-при. Руководитель ансамбля награжден благодарственным письмом.

«В связи с пандемией коллективу приходится представлять республику только в онлайн-формате, но в скором времени ансамбль выйдет на кремлевскую сцену, чтобы представить свой родной край в суперфинале фестиваля «Танцемания», организованного международным советом по танцу ЮНЕСКО, а до этого ребята будут усердно работать», — рассказал газете «Ингушетия» Имагожев.

Организатором мероприятия выступило Национальное творческое объединение «Наследие» при поддержке Министерства культуры России.