Ингушский ансамбль «Онгушт» стал обладателем Гран-при и лауреатом первой степени конкурса искусств «Выше звезд»

Фестиваль проходил в Москве в режиме онлайн. Ансамбль представил две постановки: танец «Молодежный» и «Ингушский праздничный».

Оргкомитет конкурса прислал благодарственные письма художественному руководителю коллектива Саиду Катиеву, главному балетмейстеру Джабраилу Богатыреву и балетмейстеру Зульфие Богатыревой.