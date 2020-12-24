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Ингушский ансамбль «Онгушт» стал обладателем Гран-при и лауреатом первой степени конкурса искусств «Выше звезд»

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Детский хореографический ансамбль «Онгушт» Дома культуры сельского поселения Нижние Ачалуки стал обладателем Гран-при и лауреатом первой степени Международного грантового конкурса искусств «Выше звезд», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Фестиваль проходил в Москве в режиме онлайн. Ансамбль представил две постановки: танец «Молодежный» и «Ингушский праздничный».

Оргкомитет конкурса прислал благодарственные письма художественному руководителю коллектива Саиду Катиеву, главному балетмейстеру Джабраилу Богатыреву и балетмейстеру Зульфие Богатыревой.

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