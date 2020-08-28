Ингушский активист возглавил Всероссийское движение «Волонтёры-экологи»

Председателем движения избран Адам Калиматов, руководителем центрального аппарата назначен Марат Озиев.

Также на собрании было принято решение об открытии не менее 50 региональных отделений. В свою очередь «Молодая Гвардия Единой России» поможет в объединении волонтеров-экологов в регионах.

Как сообщил газете «Ингушетия» лидер экологической организации Адам Калиматов, первый съезд движения пройдёт с 17 по 20 сентября в туристическом кластере Ингушетии.

«Мы ищем экологических активистов со всей страны, которые поддерживают цели нашей организации. Основная миссия нашего движения — это экологический мониторинг и контроль проблем на местах. В рамках обучения планируется пятимесячная подготовка волонтеров, разработка методических пособий для людей, которые хотят проводить экологические мероприятия. Мы создадим единый экологический портал и инкубатор для объединения всех инициатив и проектов. Также мы планируем выступить с рядом предложений для поощрения экоактивистов: учредить награду «Экологический активист», дополнительные баллы к ЕГЭ для поступающих эковолонтеров, что непременно станет отличной мотивацией для школьников, а для студентов будем развивать стажировки в профильных ведомствах», — рассказал Калиматов.