Ингушскими правоохранителями выявлено в сети «Интернет» и заблокировано 380 экстремистских материалов

Об этом на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством вице-премьера республики Марьям Амриевой, сообщила старший инспектора отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД по региону Любава Чугина.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних проводится и просветительская и воспитательная работа. Совместно с педагогами в школах, колледжах и университетах мы проводим лекции и беседы с привлечением имамов мечетей и старейшин, направленные на доведение до молодежи принципов непримиримости к нарушениям закона и укрепления моральных качеств», — отметила Чугина.

По информации начальника отдела воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей Минобразования Ингушетии Лейлы Тумгоевой, ведется отдельная статистика по несовершеннолетним, относящимся к категории детей в социально-опасном положении. Кроме того, осуществляются мероприятия по выявлению фактов жестокого обращения с детьми.

С целью выявления и пресечения фактов реализации несовершеннолетними табачных изделий, алкогольной продукции и жевательного табака ведомствами регулярно проводятся совместные выездные рейды. По выявленным фактам составлены административные материалы по ст.14.2 КоАП России.

«Судя по представленным данным, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за последнее время повысили активность по проведению профилактических мероприятий и усилили их эффективность. К вам большая просьба — сохранить заданный темп. Да, по сравнению с ситуацией в целом по стране, у нас не столь тяжелая обстановка. После последнего резонансного случая с Аишей Ажиговой такого рода происшествий не было. Но наша главная задача — не допустить повтора подобных ситуаций, неустанно наблюдать за теми, кто состоит на учете», — сказала Амриева, заслушав информацию.

Вместе с тем она отметила необходимость присутствия психологов во всех школах.

«У нас не везде есть психологи, можно даже сказать, у нас нехватка специалистов в данной сфере, но они должны быть в каждой школе. Однако всегда есть классные руководители, которые должны внимательно следить за своими учениками, интересоваться их жизнью, переживать за них, смотреть за их поведением, привычками, чем занимаются, словом, всегда держать руку на пульсе. Иногда ребенок не может чем-то поделиться с родителями и тут у педагога очень важная роль — он должен стать другом для ребенка, чтобы тот смог довериться ему, и в результате получить необходимую помощь», — подчеркнула вице-премьер.

Амриева дала соответствующие поручения по обсужденным вопросам и поставила задачу вести усиленный контроль в данном направлении, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.