Юнармия

Ингушским юнармейцам рассказали о военной службе

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В Ингушском региональном отделении «Юнармии» состоялась лекция для юнармейцев, изъявивших желание связать свою жизнь с военной службой, рассказала газете «Ингушетия» начальник штаба Мадина Богатырева.

В мероприятии приняли участие представители военкомата и поискового отряда «Малгобек». Ребятам рассказали о личных качествах военнослужащих, о высокой ответственности и чувстве долга.

Во встрече также принял участие общественник Сулейман Эгиев, который провёл с юнармейцами профилактическую беседу «Нет наркотикам», в ходе которой рассказал о проблеме наркомании в современном мире, о пагубном воздействии зелья на организм человека, как разрушается человеческая личность.

Закончилось мероприятие общей памятной фотографией.

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