Ингушским юнармейцам рассказали о военной службе

В мероприятии приняли участие представители военкомата и поискового отряда «Малгобек». Ребятам рассказали о личных качествах военнослужащих, о высокой ответственности и чувстве долга.

Во встрече также принял участие общественник Сулейман Эгиев, который провёл с юнармейцами профилактическую беседу «Нет наркотикам», в ходе которой рассказал о проблеме наркомании в современном мире, о пагубном воздействии зелья на организм человека, как разрушается человеческая личность.

Закончилось мероприятие общей памятной фотографией.