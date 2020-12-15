Ингушским юнармейцам рассказали о военной службе
В Ингушском региональном отделении «Юнармии» состоялась лекция для юнармейцев, изъявивших желание связать свою жизнь с военной службой, рассказала газете «Ингушетия» начальник штаба Мадина Богатырева.
В мероприятии приняли участие представители военкомата и поискового отряда «Малгобек». Ребятам рассказали о личных качествах военнослужащих, о высокой ответственности и чувстве долга.
Во встрече также принял участие общественник Сулейман Эгиев, который провёл с юнармейцами профилактическую беседу «Нет наркотикам», в ходе которой рассказал о проблеме наркомании в современном мире, о пагубном воздействии зелья на организм человека, как разрушается человеческая личность.
Закончилось мероприятие общей памятной фотографией.