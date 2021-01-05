Ингушским юнармейцам предлагают принять участие в челлендже «Готовим с Юнармией»
Движение «Юнармия» запустило челлендж для тех, кто хочет стать настоящим шеф-поваром «Готовим с Юнармией», рассказали газете «Ингушетия» в региональном штабе.
Для участия юнармейцам предлагается приготовить любимое блюдо в юнармейском стиле, выложить фотографию в социальную сеть «Инстаграм», «ВКонтакте» и др., указать хештег #готовимсюнармией и обязательно вступить в главную группу движения в «ВКонтакте» https://vk. com/un. armia.
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