Ингушским юнармейцам предлагают принять участие в челлендже «Готовим с Юнармией»

Для участия юнармейцам предлагается приготовить любимое блюдо в юнармейском стиле, выложить фотографию в социальную сеть «Инстаграм», «ВКонтакте» и др., указать хештег #готовимсюнармией и обязательно вступить в главную группу движения в «ВКонтакте» https://vk. com/un. armia.

11 января жюри выберет 5 лучших работ, их авторам Дед Мороз пришлет классные подарки.

«Используй свою фантазию на полную катушку — чем больше креатива, тем лучше!» — призвали ребят организаторы конкурса.