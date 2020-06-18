Ингушским врачам поможет специальный проект PROVRACH LIVE

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Ингушские врачи могут воспользоваться специальным проектом PROVRACH LIVE. На ресурсе проходит разбор сложных клинических случаев, ответы на вопросы по оплате и правам медиков, демонстрация российских методик лечения и диагностики.

Ведут трансляции именитые врачи, медицинские эксперты и юристы, сообщили в Минздраве Ингушетии. После каждой трансляции на сайте публикуются дополнительные материалы от ведущих, которые доступны для скачивания.

Смотреть трансляции можно каждую неделю на сайте www.provrach.ru по пятницам в 13:00. Полная информация размещена на официальном сайте Минздрава Ингушетии minzdravri. ru в разделе «Клинические рекомендации МЗ РФ».

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