Ингушским врачам поможет специальный проект PROVRACH LIVE

Ведут трансляции именитые врачи, медицинские эксперты и юристы, сообщили в Минздраве Ингушетии. После каждой трансляции на сайте публикуются дополнительные материалы от ведущих, которые доступны для скачивания.

Смотреть трансляции можно каждую неделю на сайте www.provrach.ru по пятницам в 13:00. Полная информация размещена на официальном сайте Минздрава Ингушетии minzdravri. ru в разделе «Клинические рекомендации МЗ РФ».