Конкурс

Ингушским школьникам предлагают подать заявки на конкурс «Большие вызовы» центра «Сириус»

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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Учащимся 7-11 классов предлагают оформить идеи и разработки в проект и представить до 1 марта. Работа должна быть выполнена по одному из 12 направлений.

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, конкурсный отбор включает два тура: региональный и дистанционный, оба проходят параллельно. Региональный — очно в регионах-участниках. В этом году о своем намерении провести мероприятие заявил 61 субъект страны. Дистанционный проходит заочно для школьников из тех регионов, которые не организуют конкурс.

Заключительный этап состоит из двух туров: выполнение задания от экспертных комиссий направления и индивидуальное собеседование. Итоги конкурса объявят 15 мая. Победителей и призеров пригласят принять участие в научно-технологической образовательной программе «Большие вызовы», которая пройдет в центре «Сириус» в июле.

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