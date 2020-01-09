Ингушским школьникам предлагают подать заявки на конкурс «Большие вызовы» центра «Сириус»

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, конкурсный отбор включает два тура: региональный и дистанционный, оба проходят параллельно. Региональный — очно в регионах-участниках. В этом году о своем намерении провести мероприятие заявил 61 субъект страны. Дистанционный проходит заочно для школьников из тех регионов, которые не организуют конкурс.

Заключительный этап состоит из двух туров: выполнение задания от экспертных комиссий направления и индивидуальное собеседование. Итоги конкурса объявят 15 мая. Победителей и призеров пригласят принять участие в научно-технологической образовательной программе «Большие вызовы», которая пройдет в центре «Сириус» в июле.