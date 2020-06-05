Бизнес

Ингушским предпринимателям предлагают принять участие в бесплатных онлайн-встречах с менторами Experum

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Ингушским предпринимателям предлагают принять участие в бесплатных онлайн-встречах с менторами Experum, сообщает портал «Мой бизнес РФ».

Опытные предприниматели, которые успешно прошли не один глобальный кризис и сохранили свой бизнес, помогут ингушским предпринимателям решить антикризисные задачи их бизнеса.

Менторы расскажут, как оптимизировать расходы в кризис, как искать новые источники дохода, как адаптироваться под новые условия бизнес-модели, как мотивировать сотрудников на «удалёнке», как трансформировать бизнес в онлайн и о других бизнес-задачах.

Рассказав ментору о своей ситуации, предприниматели получат список конкретных действий. Ментор поможет также внедрить эти изменения.

По словам специалистов, от положения бизнеса зависит благосостояние каждого человека. Именно предприниматели дают возможность людям зарабатывать, чтобы кормить свои семьи, развиваться и реализовывать свои мечты. В это непростое время особенно важно направить их энергию в правильное русло, в котором они произведут значимые изменения.

«Кризис затронет весь рынок. Возникнет эффект домино — из-за краха одной отрасли, пострадают остальные. Только объединившись, мы сможем адаптироваться и выжить в новой реальности», считают менторы Experum.

Забронировать онлайн-встречу с ментором можно на сайте «Мой бизнес РФ» по ссылке.

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