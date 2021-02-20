Госнаграды

Ингушским медикам вручили государственные награды за борьбу с Covid-19

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Два ингушских врача стали кавалерами ордена Пирогова, учрежденного Президентом страны Владимиром Путиным в июне прошлого года в честь выдающегося ученого, основоположника военно-полевой хирургии в России.

Заслуженные награды врачу Ингушской республиканской клинической больницы имени Ахушкова Марем Даурбековой и врачу-травматологу Малгобекской центральной районной больницы Рустаму Дзейтову вручил в субботу Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Вопрос о введении награды имени Пирогова для тех, кто отличился в деле оказания медицинской помощи, поднимался еще в годы Великой Отечественной войны. И ее время пришло: на фоне эпидемии коронавируса, когда медики оказались на «передовой», решение состоялось. Награды Президента Российской Федерации, которых вы удостоены, — заслуженная оценка вашего вклада в борьбу с пандемией. Именно вы, как выразился в недавнем своем выступлении Владимир Владимирович Путин, спасали и продолжаете спасать жизни и здоровье людей, вы переломили сложную эпидемиологическую обстановку», — отметил в своем обращении к медикам Калиматов.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, еще более сотни медицинских работников, отличившихся в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, проявивших самоотверженность и высокий профессионализм при исполнении врачебного долга, отмечены Почетными грамотами и благодарностями главы государства.

Среди них Заира Халухаева — заведующая кабинетом медицинской профилактики МЦРБ, Анжела Чариева — директор регионального сосудистого центра ИРКБ, Ахмед Евлоев — водитель выездной бригады Малгобекской станции скорой медицинской помощи, Шумиса Картоева — санитарка Сунженской центральной районной больницы, Алиса Котиева —медсестра ИРКБ, и другие сотрудники системы здравоохранения республики.

Глава Ингушетии отметил, что прошедший год продемонстрировал невозможность полного ощущения гражданами своей безопасности и защищенности без сплоченной работы медработников.

«Конечно, здравоохранение в этом противоборстве не было одиноко. По зову сердца на помощь медикам пришли сотни неравнодушных людей, волонтеров, благотворителей, представителей бизнеса, за что хочу выразить им отдельную признательность. Хорошо сработали в этой сложной обстановке и органы власти всех уровней. Огромную помощь нам оказал федеральный центр. И все же подчеркну, что ни оборудование, ни техника, ни объекты не представляют значимой ценности без тех людей, которые при помощи этих материальных благ ежедневно спасают десятки и сотни жизней. От души благодарю вас за верность профессиональному долгу, за бессонные ночи, за умение помогать, быть чуткими, творить добро», — подчеркнул Калиматов.

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