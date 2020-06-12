Ингушским донорам предлагают принять участие в онлайн-лекции «Guide начинающего донора»

В рамках мероприятия эксперты и медики расскажут о донации крови и презентуют обучающий курс «Школа ответственных доноров 2.0».

Спикеры онлайн-лекции — врач-трансфузиолог, заведующая отделением комплектования донорских кадров ФГБУЗ «Центр крови Федерального медико-биологического агентства» Дарья Малышева и ординаторы по специальности «Хирургия», а также почетные доноры Москвы Андрей и Антон Даниловы.

Программа «Школы ответственных доноров 2.0», которая будет открыта во время онлайн-лекции, направлена на людей, интересующихся донорской деятельностью. Курс включает в себя три образовательных модуля, состоящих из 11-ти видеоуроков и онлайн-тестов. Участники образовательного курса смогут узнать об истории донорской деятельности в России, правовой базе и мерах социальной поддержки доноров, различных мифах, понятии «ответственного донорства» и успешной организации донаций.

Начало мероприятия — в 15:00.

Подробная информация — на сайте «ответственныйдонор. рф» и в социальных сетях под хештегом #ЯОтветственныйДонор.