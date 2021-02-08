Ингушских юнармейцев приглашают к участию в флешмобах «Февраль-44» и «Защитники Отечества»
Ингушское региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приглашает юнармейцев республики принять участие в онлайн-флешмобах, посвященных 77-й годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан «Февраль-44» и Дню защитника Отечества «Защитники Отечества».
Для участия в флешмобах необходимо прислать на WhatsApp 8(963)174-14-40 стихи в формате видео, посвященные этим датам. Материалы будут размещены в «Инстаграм» на страничке @unarmia_ing
«Тот, чья публикация наберет наибольшее количество лайков и комментариев (1 комментарий от одного пользователя), получит оригинальный приз от регионального отделения «Юнармии», сообщили в ингушском штабе.
Срок проведения акций — до 23 февраля 2021 г.