Ингушских волонтеров приглашают к участию в акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой» по оказанию помощи в вакцинации от коронавируса

К участию в акции приглашают не только добровольцев с медицинским образованием, но и волонтеров общего профиля. Вовлечение волонтеров в такого рода деятельность будет организовано с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добровольцы акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой» помогут медицинскому персоналу ускорить процесс проведения вакцинации в специально оборудованных пунктах, проинформируют обращавшихся ранее за помощью пожилых граждан о возможности прохождения вакцинации, а также будут предлагать помощь в записи на вакцинацию при передаче продуктов питания и товаров первой необходимости. Если такая помощь будет необходима, то волонтер уточнит номер полиса ОМС и желаемый пункт вакцинации, произведет запись по телефону или же поможет записаться через электронную систему, действующую в регионе.