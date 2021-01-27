Вакцинация

Ингушских волонтеров приглашают к участию в акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой» по оказанию помощи в вакцинации от коронавируса

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27 января в России стартовала всероссийская акция «#МЫВМЕСТЕ c заботой», в ходе которой волонтеры будут информировать граждан о возможностях и местах вакцинации, а также оказывать непосредственную помощь в пунктах вакцинации, сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

К участию в акции приглашают не только добровольцев с медицинским образованием, но и волонтеров общего профиля. Вовлечение волонтеров в такого рода деятельность будет организовано с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добровольцы акции «#МЫВМЕСТЕ c заботой» помогут медицинскому персоналу ускорить процесс проведения вакцинации в специально оборудованных пунктах, проинформируют обращавшихся ранее за помощью пожилых граждан о возможности прохождения вакцинации, а также будут предлагать помощь в записи на вакцинацию при передаче продуктов питания и товаров первой необходимости. Если такая помощь будет необходима, то волонтер уточнит номер полиса ОМС и желаемый пункт вакцинации, произведет запись по телефону или же поможет записаться через электронную систему, действующую в регионе.

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