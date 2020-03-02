Ингушских студентов приглашают принять участие в стажировке РГО в Турции

Участниками стажировки могут стать молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 40 лет, выпускники или учащиеся факультетов истории, географии, теории и истории культуры, этнологии, а также общественные лидеры, работающие в сфере географии и смежных наук. Шанс есть и у представителей других специальностей при наличии ярко выраженной мотивации, сообщает пресс-служба РГО.

За неделю активисты молодёжных клубов смогут познакомиться с культурной, общественной и научной жизнью Турции. Для молодых специалистов пройдут лекции, научная практика, экскурсии по главным достопримечательностям страны и многое другое.

Для участия в программе необходимо до 16 марта заполнить форму заявки, а также прикрепить к ней выполненное задание — нужно разработать серию интерактивных уроков для учеников с 6 по 10 классы по географии и смежным наукам. Возможные темы: «Совместное историко-культурное наследие России и Турции», «Знакомство с Россией», «Традиции и культура народов России», «Такая разнообразная наука «География».

С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении о конкурсе.