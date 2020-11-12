Ингушских студентов приглашают принять участие в Школе молодых учёных, посвящённой изучению речных систем

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25-27 ноября 2020 года в онлайн-формате пройдёт Школа молодых учёных «Изменчивость загрязняющих веществ и наносов в речных системах: мониторинговые исследования для выявления антропогенного воздействия», сообщила пресс-служба Русского географического общества.

Все желающие могут присоединиться к трансляции и узнать о негативном влиянии природных и техногенных процессов на состояние рек и способах решения данной проблемы.

Школа молодых учёных проводится географическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова при финансовой поддержке Российского научного фонда. Соорганизаторы школы — Русское географическое общество и комиссия по континентальной эрозии Международной ассоциации гидрологических наук.

В рамках программы школы с лекциями выступят ведущие эксперты России, США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Бразилии по проблемам качества воды и геохимии речных систем.

Для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться на сайте школы до 25 ноября 2020 года. Ссылка на трансляцию будет выслана зарегистрированным участникам. Рабочий язык школы — английский.

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