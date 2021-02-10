Ингушских студентов приглашают к участию в конкурсе на получение стипендии Фонда имени Конрада Аденауэра для обучения в вузах Германии

В конкурсе могут принять участие общественно активные студенты и аспиранты всех направлений, которым на момент начала участия в программе не исполнилось 30 лет и которые могут подтвердить свое владение немецким языком, обладающие высокими результатами в учёбе, имеющие интерес к развитию германо-российских отношений, а также позитивное отношение к целям и ценностям Фонда имени Конрада Аденауэра.

Кроме финансовой поддержки стипендиаты также получают доступ к международному сообществу, насчитывающему 14 тыс. бывших и нынешних стипендиатов фонда; возможность участия в обширной программе дополнительных семинаров, а также возможность самостоятельно организовать семинар или иное мероприятие; личного куратора из числа сотрудников фонда или близких к фонду преподавателей вузов для поддержки в процессе учебы и для планирования последующей карьеры.

Процедура подачи заявки состоит из двух этапов: конкурса документов и последующего отборочного интервью. Комплект документов необходимо прислать в электронном виде в Фонд имени Конрада Аденауэра в Москве до 31 марта на адрес электронный почты sekretariat. russland@kas. de.

Успешно прошедшие первый этап стипендиаты будут приглашены к участию в отборочном интервью, которое состоится на немецком языке ориентировочно 18 или 19 июня 2021 (в зависимости от предмета и направления обучения). В отборочной комиссии — представители фонда, российские и немецкие эксперты. Примерно в начале июля все участники конкурса будут проинформированы о результатах отбора и о приеме в программу.

Выплата стипендии может начаться самое раннее с зимнего семестра 2021/2022. Начать участие в программе необходимо не позднее зимнего семестра 2022/2023. Все участники конкурса сами подают документы в вузы Германии и заботятся о своем зачислении. Предоставление в Фонд имени Конрада Аденауэра документа о зачислении является необходимым условием для начала финансирования.

Подробная информация — на сайте.