Ингушских школьников проинструктировали о правилах поездки в автобусе
Сотрудники республиканской Госавтоинспекции провели инструктажи для учащихся школ, которые прибывают на занятия на школьных автобусах, для привлечения их внимания к теме безопасного нахождения на дороге и в транспорте, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
«Сотрудники ГИБДД уделили особое внимание правилам посадки и высадки из транспорта, акцентировали внимание детей на необходимость пристегивания в салоне автобуса ремнями безопасности, рассказали, что должен знать пассажир, какие правила важно соблюдать при поездке в автобусе, при выходе из автобуса, напомнили правила безопасного перехода проезжей части дороги. Ребятам также наглядно показали, как правильно носить световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах», — говорится в сообщении.
Дети внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы по правилам дорожного движения.
«В конце встречи всем участникам мероприятия вручили памятки по правилам дорожного движения», — добавили в пресс-службе.