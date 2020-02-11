Безопасность

Ингушских школьников проинструктировали о правилах поездки в автобусе

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Сотрудники республиканской Госавтоинспекции провели инструктажи для учащихся школ, которые прибывают на занятия на школьных автобусах, для привлечения их внимания к теме безопасного нахождения на дороге и в транспорте, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Сотрудники ГИБДД уделили особое внимание правилам посадки и высадки из транспорта, акцентировали внимание детей на необходимость пристегивания в салоне автобуса ремнями безопасности, рассказали, что должен знать пассажир, какие правила важно соблюдать при поездке в автобусе, при выходе из автобуса, напомнили правила безопасного перехода проезжей части дороги. Ребятам также наглядно показали, как правильно носить световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах», — говорится в сообщении.

Дети внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы по правилам дорожного движения.

«В конце встречи всем участникам мероприятия вручили памятки по правилам дорожного движения», — добавили в пресс-службе.

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