Ингушских школьников проинструктировали о правилах поездки в автобусе

«Сотрудники ГИБДД уделили особое внимание правилам посадки и высадки из транспорта, акцентировали внимание детей на необходимость пристегивания в салоне автобуса ремнями безопасности, рассказали, что должен знать пассажир, какие правила важно соблюдать при поездке в автобусе, при выходе из автобуса, напомнили правила безопасного перехода проезжей части дороги. Ребятам также наглядно показали, как правильно носить световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах», — говорится в сообщении.

Дети внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы по правилам дорожного движения.

«В конце встречи всем участникам мероприятия вручили памятки по правилам дорожного движения», — добавили в пресс-службе.