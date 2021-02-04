Ингушских школьников приглашают стать участниками отборочного этапа проекта «Океанавтика-2021»

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Центр подводных исследований Русского географического общества приглашает школьников Ингушетии в возрасте 13-16 лет стать участником отборочного этапа образовательного проекта «Океанавтика-2021», который пройдет во Всероссийском детском центре «Орлёнок» летом 2021 года. Регистрация на участие в отборочном этапе уже стартовала и продлится до 21 февраля.

Путь к подводной профессии начнётся для курсантов «Океанавтики» со знакомства с основами погружения с аквалангом. Ребята пройдут полноценный курс дайвинга Open Water Diver одной из международных ассоциаций под руководством опытных сертифицированных инструкторов, а врачи-спецфизиологи познакомят их с основами доврачебной помощи и водолазной медицины.

Под руководством опытнейших ветеранов МЧС школьники научатся водить различные плавсредства (мотолодки, катера), правильно плавать и, собственно, спасать людей, применяя профессиональные навыки. Инженеры-гидроакустики дадут начальный курс аппаратного поиска подводных объектов, археологи и водолазы-исследователи расскажут, как поднимать находки на поверхность, расчищать и реставрировать, возвращая миру удивительные музейные вещи.

Вместе с коллегами-изобретателями юные океанавты освоят пилотирование телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов и принципы строения подводной техники. Но самое главное — им предстоит разработка и тестирование своего прототипа настоящего исследовательского аппарата: по итогам смены они должны будут представить своих функционирующих роботов.

Для того, чтобы стать участником отборочного этапа образовательного проекта Центра подводных исследований РГО и получить возможность выиграть бесплатную путёвку в ВДЦ «Орлёнок», родителям или законным представителям претендента нужно заполнить анкету участника на портале, а самому претенденту выполнить задания заочного обучающего курса.

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