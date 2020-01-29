Ингушских школьников приглашают принять участие в программе SOLAR по космическому обучению в США

Конкурс приурочен к 45-летнему юбилею исторической стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» и проходит в рамках программы SOLAR. 17 июля 1975 года состоялось историческое рукопожатие в космосе советского космонавта Алексея Леонова и американского астронавта Томаса Стаффорда.

Требования к участникам конкурса: гражданство РФ (не допускаются школьники, которые провели больше трех месяцев в США за последние три года, и те, у кого есть родственники в США); возраст 15-17 лет на 23 февраля 2020 г.; хорошие и отличные оценки в школе или колледже; знание английского языка.

Организаторы оплачивают: международный перелет туда и обратно; внутренние перелеты в США; перелет из города проживания участника в Москву и обратно после завершения программы; проживание в США; медицинскую страховку; суточные в США; визовые расходы.

Участники будут выбраны на основе: интереса к науке, деятельности STEM и аэрокосмической отрасли; мотивации, работы в команде и лидерских качеств; интереса к программам обучения за рубежом; владения английским языком. Кандидатов выберет независимый комитет экспертов из аэрокосмической, образовательной и международных бирж.

Сайт программы.