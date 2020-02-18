Ингушских школьников приглашают принять участие в конкурсе сочинений «Правнуки победителей»
Движение «Бессмертный полк России» приглашает школьников в возрасте от 11 до 18 лет принять участие в конкурсе исследовательских работ «Правнуки победителей», сообщает пресс-служба Миннаца Ингушетии.
Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами.
До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.
Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.
Регистрация доступна на сайте.