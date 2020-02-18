Ингушских школьников приглашают принять участие в конкурсе сочинений «Правнуки победителей»

Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами.

До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

Регистрация доступна на сайте.