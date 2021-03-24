Ингушских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Большая перемена»

«Для учеников 5-7 классов будет подготовлена специальная конкурсная программа. В первом сезоне конкурсанты могли выбрать один из 9 вызовов: наука и технологии («Создавай будущее»), творчество («Твори»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном»), волонтерство («Делай добро»), историческая память («Помни»), урбанистика («Меняй мир вокруг»), путешествия и туризм («Познавай Россию»), здоровый образ жизни («Будь здоров») и экология («Сохраняй природу»). В новом сезоне добавится направление, связанное с развитием образовательных технологий, — «Открывай новое», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона.

Напомним, в 2020 году порядка 2 тыс. школьников из Ингушетии участвовали во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Пятеро учащихся 9-11 классов (Хани Хамхоева, Хава Экажева, Фатима Экажева, Дана Албогачиева и Накир Зангиев) вышли в полуфинал, который проходил в Махачкале. Учащиеся республики подготовили проекты по направлениям «Делай добро», «Помни», «Расскажи о главном», «Твори» и «Будь здоров».