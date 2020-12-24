Ингушских школьников приглашают принять участие в чемпионате России по географии

Это командное онлайн-соревнование для учащихся всех возрастов, которые хотят узнать много нового и интересного о мире, в котором мы живём. В «Школьной лиге» участвуют команды школьников от 2 до 6 человек. В соревнованиях также могут участвовать все желающие старше 18 лет в рамках «Взрослой лиги» чемпионата.

«Первые два сезона нашего проекта показали, что мы на верном пути. В январе-марте будущего года всех участников чемпионата ждут наши традиционно сложные и интересные вопросы, новый кубковый формат, онлайн-встречи с известными путешественниками и многое другое», — рассказывают создатели проекта, учителя географии Владимир и Василий Богатырёвы.

В прошлом году в проекте приняли участие 372 школьные команды с 5-го по 11-й классы из 62 регионов России. Победители получили приз от компании tutu. ru — российского сервиса путешествий, а именно сертификат на 35 тысяч рублей, который можно было потратить на путешествие по России. Так, команды-победители смогли побывать в Карелии и Санкт-Петербурге.

Срок регистрации — до 21 января 2021 года. Все зарегистрированные команды участвуют в трех турах: 1 тур — 22-24 января, 2 тур — 5-7 февраля, 3 тур — 19-21 февраля. 50 лучших команд по итогам отборочного этапа выходят в финал, где и определяется победитель чемпионата.

Чтобы зарегистрироваться на чемпионат, а также узнать все подробности соревнований — перейдите по ссылке.