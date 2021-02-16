Ингушских школьников приглашают на конкурс на участие в профильной смене РГО «Мир открытий»
Русское географическое общество объявило дополнительный набор на программу профильной смены «Мир открытий», которая пройдет с 29 марта по 11 апреля 2021 года во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Участниками программы могут стать школьники от 11 до 17 лет включительно.
Программа смены состоит из тематических дней по направлениям туризм, география, картография, экология, краеведение, деятельность молодёжных клубов РГО. Например, в «День картографа» пройдёт игра на местности и чемпионат по скоростному сбору спилс-карт, в «День метеоролога» участники смены познакомятся с метеорологическим оборудованием и научатся разрабатывать собственные проекты. В рамках программы профильной смены также пройдут «День географа», «День эколога», «День Земли», «День народов России».
Участников ждут лекции и мастер-классы ведущих научных специалистов страны, творческие встречи с известными деятелями науки и культуры, работа в лабораториях, а также походы и экскурсии.
Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо до 23 февраля (включительно) заполнить форму заявки. Подробная информация об условиях участия и критериях отбора — в Положении о конкурсе.