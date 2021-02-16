Ингушских школьников приглашают на конкурс на участие в профильной смене РГО «Мир открытий»

Программа смены состоит из тематических дней по направлениям туризм, география, картография, экология, краеведение, деятельность молодёжных клубов РГО. Например, в «День картографа» пройдёт игра на местности и чемпионат по скоростному сбору спилс-карт, в «День метеоролога» участники смены познакомятся с метеорологическим оборудованием и научатся разрабатывать собственные проекты. В рамках программы профильной смены также пройдут «День географа», «День эколога», «День Земли», «День народов России».

Участников ждут лекции и мастер-классы ведущих научных специалистов страны, творческие встречи с известными деятелями науки и культуры, работа в лабораториях, а также походы и экскурсии.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо до 23 февраля (включительно) заполнить форму заявки. Подробная информация об условиях участия и критериях отбора — в Положении о конкурсе.