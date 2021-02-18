Акция

Ингушских школьников приглашают к участию во всероссийской акции к Международному дню родного языка

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Ингушских школьников приглашают принять участие в традиционной акции, посвящённой Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

Организаторы мероприятия — Министерство просвещения России и Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

Участникам нужно записать видеоролик со стихотворением о родителях, своей малой родине или об историческом событии и опубликовать его в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или ТiкТок с хештегом #Родныеязыки2021.

Итоги акции подведут 21 февраля. Каждый участник получит именной сертификат, а самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России и Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

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