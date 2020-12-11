Ингушских школьников приглашают к участию во Всероссийском тесте на знание Конституции России

Организатор акции — общественное движение «Гражданин» проводит ее ежегодно в День Конституции. В акции, которая проходит на сайте, может принять участие любой желающий старше 12 лет.

В этом году участников ждет много сюрпризов: обновленная платформа www. гражданин. дети, развлекательный онлайн-марафон и многое другое. Участники тестирования, набравшие наивысший балл, получат поощрения от вузов — партнеров акции.