Акция

Ингушских школьников приглашают к участию во Всероссийском тесте на знание Конституции России

0

12 декабря 2020 года в России в пятый раз пройдет акция «Всероссийский тест на знание Конституции РФ».

Организатор акции — общественное движение «Гражданин» проводит ее ежегодно в День Конституции. В акции, которая проходит на сайте, может принять участие любой желающий старше 12 лет.

В этом году участников ждет много сюрпризов: обновленная платформа www. гражданин. дети, развлекательный онлайн-марафон и многое другое. Участники тестирования, набравшие наивысший балл, получат поощрения от вузов — партнеров акции.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпред Юрий Чайка подарил мальчику из Ингушетии электромобиль, исполнив его новогоднее желание
Ингушская пианистка Роза Мамилова выступит в онлайн-концерте юных дарований СКФО
В Ингушском госуниверситете прошла научно-практическая студенческая конференция «Молодые исследователи — в поиске»
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка ко Дню Конституции Российской Федерации
В Ингушетии систематически занимаются спортом около 96 тыс. человек
Ингушетия в числе регионов, успешно проведших мероприятия Года памяти и славы
Глава Минприроды Ингушетии принял участие в совещании Бассейнового совета
Фонд музея изобразительных искусств Ингушетии пополнился портретом ветерана ВОВ Магомета Иниевича Картоева
В Назрани продолжается работа по озеленению города
Хореографическая студия танца «Selasat» продвигает ингушскую культуру в Москве
Строительство школы в Карабулаке на 720 посадочных мест близится к завершению

Главное

Яндекс.Метрика

 