Ингушских школьников приглашают к участию во всероссийском конкурсе детского рисунка «Моя Россия»

Для участия в конкурсе нужно нарисовать иллюстрацию к своей любимой сказке, легенде или мифу. Они могут принадлежать любому народу России, быть записаны на русском или языке любой национальности нашей страны. Также допускаются и авторские сказки: от всеми любимых сказок Александра Сергеевича Пушкина, до писателей вашего региона.

«Пожалуйста, напиши несколько слов о том, что изображено на твоем рисунке, поскольку мы будем оценивать не только художественный уровень твоей работы, но и выбор сюжета и проработку темы. Рисунок ты должен сделать сам, своими руками, используя любую технику рисования, но не применяя компьютерные технологии. Не допускается перерисовывание уже существующих рисунков», — обращаются к участникам организаторы конкурса.

Работы принимаются до 31 января 2021 года.

Конкурс проводится для детей трех возрастных категорий: 6-10 лет; 11-14 лет; 15-17 лет.

Торжественная церемония оглашения и награждения победителей пройдет в Санкт-Петербурге на весенних каникулах 2021 года. Для победителей подготовлены ценные призы и подарки.

Подробности — в Положении конкурса.

Отправить заявку можно, перейдя по ссылке.

Видеоинструкция для участников.